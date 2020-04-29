Xiaomi представила новую MIUI 12

Компания Xiaomi официально представила новую фирменную оболочку MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi. Новый «плоский» интерфейс получит переработанную анимацию, жесты навигации и красивые визуальные переходы.

MIUI 12 базируется на десятой и девятой версии Android — в зависимости от аппарата. Оболочка получила дополнительные визуальные элементы, продвинутые функции конфиденциальности, поддержку режима «картинка в картинке».

Сам интерфейс стал более «воздушным», расстояние между информационными блоками увеличилось. Появилась функция Super Wallpaper, которая позволяет настраивать внешний вид аппарата с помощью красивой анимации.

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Пока MIUI 12 доступна только в рамках закрытого тестирования, для участия в котором нужно записаться, официальные обновления начнутся только летом. Позднее будет обнародован окончательный список устройств, владельцы которых смогут установить MIUI 12.