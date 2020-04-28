НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ «Патриот» получит новую защиту с шумоизоляцией

Источник:
Sibnet.ru
164 0
Фото: © пресс-служба УАЗ

УАЗ «Патриот» второго поколения, прозванный «русским Prado», получит стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства с шумоизоляцией, описание детали опубликована на сайте Роспатента.

Защита сделана из стали и состоит из трех ковшеобразных элементов, которые будут крепиться к раме. Такое технологическое решение защитит все подкапотное пространство, начиная от нижней части бампера до передней трети колесной базы. Нижним элементом защиты, который первым примет на себя удар на бездорожье, являются две мощные поперечины — опоры нижних рычагов подвески.

Фото: © Роспатент

Защита предохранит узлы и агрегаты не только от повреждений на бездорожье, но и от грязи и пыли. Также деталь выполнит звукоизолирующую функцию. Она сделает работу двигателя тише и защитит салон от проникновения в него аэродинамических шумов, а также от звуков от ударов камней и гравия.

УАЗ ведет разработку обновленного внедорожника «Патриот», который составит конкуренцию Toyota Land Cruiser Prado, с 2019 года. Авто получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер. Стоимость будет в районе 1,5 миллиона рублей. Выход модели запланирован, самое ранее, на 2021 год.

Еще по теме
«АвтоВАЗ» остановит производство
Путин предложил продавать машины дистанционно
БелАЗ нечаянно раздавил КамАЗ. ФОТО
Болиды «Формулы-1» станут электрическими
смотреть все
Авто #Автопром
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль анонсировал «большое выступление» Путина
•
Россия оставила мир без пшеницы
•
Платную регистрацию смартфонов введут для россиян
•
Рекордное число россиян умерло за сутки от коронавируса
Подробности
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Родительский день: зачем нести еду на кладбище
•
Как восстановить боевой путь ветерана?
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
От ртутного до инфракрасного: какой градусник точнее
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Фото скопления метана подо льдом Байкала сделали из космоса
Сибирь 28.04.2020 18:08
Сибирские ученые создадут топливо взамен нефти и газа
Сибирь 28.04.2020 17:07
Томичи заразились коронавирусом после похорон
Сибирь 28.04.2020 16:52
Два пациента с коронавирусом умерли в Красноярском крае
Сибирь 28.04.2020 16:17
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
31527
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
10116
Масочный режим введут в Новосибирской области
8774
Девочка из Новосибирска поборется за победу в шоу «Голос. Дети»
7467
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль анонсировал «большое выступление» Путина
•
Россия оставила мир без пшеницы
•
Платную регистрацию смартфонов введут для россиян
•
Рекордное число россиян умерло за сутки от коронавируса
Подробности
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Родительский день: зачем нести еду на кладбище
•
Как восстановить боевой путь ветерана?
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Карта Победы: игры, истории и поздравления онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россиян оставят без «вертолетных денег»
54
Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства
51
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Россиянам оставят дорогой бензин
37
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
34