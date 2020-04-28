УАЗ «Патриот» получит новую защиту с шумоизоляцией

УАЗ «Патриот» второго поколения, прозванный «русским Prado», получит стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства с шумоизоляцией, описание детали опубликована на сайте Роспатента.

Защита сделана из стали и состоит из трех ковшеобразных элементов, которые будут крепиться к раме. Такое технологическое решение защитит все подкапотное пространство, начиная от нижней части бампера до передней трети колесной базы. Нижним элементом защиты, который первым примет на себя удар на бездорожье, являются две мощные поперечины — опоры нижних рычагов подвески.

Фото: © Роспатент

Защита предохранит узлы и агрегаты не только от повреждений на бездорожье, но и от грязи и пыли. Также деталь выполнит звукоизолирующую функцию. Она сделает работу двигателя тише и защитит салон от проникновения в него аэродинамических шумов, а также от звуков от ударов камней и гравия.

УАЗ ведет разработку обновленного внедорожника «Патриот», который составит конкуренцию Toyota Land Cruiser Prado, с 2019 года. Авто получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер. Стоимость будет в районе 1,5 миллиона рублей. Выход модели запланирован, самое ранее, на 2021 год.