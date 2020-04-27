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Россиянки нарушили карантин и покусали полицейского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Россиянок привлекут к ответственности за конфликт с полицейскими, инцидент произошел в городском парке Чебоксар, сообщает пресс-служба МВД по республике Чувашия.

Полицейские сделали замечание женщинам по поводу нарушения режима самоизоляции. В ответ одна нарушительница  стала оскорблять правоохранителей и ударила одного патрульного по лицу, а другая укусила участкового.

На зачинщицу ссоры составлены два административных протокола: о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а также о мелком хулиганстве из-за неповиновения требованию представителя власти.

Материалы по инциденту направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения, решившим прогуляться россиянкам грозит крупный штраф.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

cfty

Изоляция плавно переходит на май месяц! Вот все и обращение.

Alexander222

"...я вещаю прямиком из своего уютного бункера, где храню весь свой гиковский стафф..": бесконечно вру...

47343

А по заголовку я надеялся об отставке

лачинов

Не особо интересно. Нам удалось ... мы обязаны ... обеспечить и не допустить ... решать на местах ......

Uynachalnica

А спать можно? Или сидеть у телевизора и ждать, чтобы ничего не пропустить?