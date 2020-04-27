Россиянки нарушили карантин и покусали полицейского

Россиянок привлекут к ответственности за конфликт с полицейскими, инцидент произошел в городском парке Чебоксар, сообщает пресс-служба МВД по республике Чувашия.

Полицейские сделали замечание женщинам по поводу нарушения режима самоизоляции. В ответ одна нарушительница стала оскорблять правоохранителей и ударила одного патрульного по лицу, а другая укусила участкового.

На зачинщицу ссоры составлены два административных протокола: о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а также о мелком хулиганстве из-за неповиновения требованию представителя власти.

Материалы по инциденту направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения, решившим прогуляться россиянкам грозит крупный штраф.