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Российская синхронистка продемонстрировала любимые купальники

Источник:
Sibnet.ru
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина устроила показ купальников а Instagram.

«Здесь лишь малая часть моей коллекции купальников, но даже так получилось прикольно», — написала спортсменка под видео, где демонстрирует часть нарядов.

Шишкина завоевала золотые медали в групповых выступления на Олимпиадах 2012 и 2016 годов, также она 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы.

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