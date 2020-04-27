Российская синхронистка продемонстрировала любимые купальники

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина устроила показ купальников а Instagram.
«Здесь лишь малая часть моей коллекции купальников, но даже так получилось прикольно», — написала спортсменка под видео, где демонстрирует часть нарядов.
Шишкина завоевала золотые медали в групповых выступления на Олимпиадах 2012 и 2016 годов, также она 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы.
лачиновЧушь какая то. Значит рубль подешевел за этот период процентов эдак на 40, цены выросли тоже нешутково,...
cftyИзоляция плавно переходит на май месяц! Вот все и обращение.
turan601все не могу от тебя ответа получить, ты кем работаешь? Или секретная информация?
Alexander222"...я вещаю прямиком из своего уютного бункера, где храню весь свой гиковский стафф..": бесконечно вру...
47343А по заголовку я надеялся об отставке