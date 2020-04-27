Российская синхронистка продемонстрировала любимые купальники

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина устроила показ купальников а Instagram.

«Здесь лишь малая часть моей коллекции купальников, но даже так получилось прикольно», — написала спортсменка под видео, где демонстрирует часть нарядов.

Шишкина завоевала золотые медали в групповых выступления на Олимпиадах 2012 и 2016 годов, также она 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы.