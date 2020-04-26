Спутник Ирана в Пентагоне назвали кувыркающейся веб-камерой

Исламская Республика в среду, 22 апреля с помощью ракеты-носителя «Касед» («Гонец») вывела на орбиту высотой 425 километров первый военный спутник «Нур» («Свет»). Этот факт подтвердила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Космическое командование ВВС США продолжает отслеживать после иранского пуска два объекта, при этом размер самого спутника американские военные оценивают в десять на десять на тридцать сантиметров, приводит РИА Новости слова Рэймонда.

По словам американского генерала, Иран заявлял, что спутник может делать снимки земной поверхности. «Фактически это кувыркающаяся веб-камера в космосе, маловероятно обеспечивающая разведку», — заявил Рэймонд.

Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.

С 2009 года Иран успешно вывел на орбиту пять спутников, в том числе четыре с помощью ракет «Сафир».