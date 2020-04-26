Бойцы ВДВ первыми прыгнули с высоты 10 тыс. метров в Арктике

Опубликовано видео первого в истории прыжка российских десантников с высоты десяти тысяч метров в Арктике, в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

На кадрах видно, как военнослужащие друг за другом выпрыгивают из Ил-76, а затем приземляются на землю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ День ВДВ: как распознать лжедесантника

В рамках учений были задействованы средства высотного десантирования, в том числе парашютные системы специального назначения нового поколения, индивидуальное кислородное оборудование, а также снаряжение и обмундирование.

Прыжок посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90 годам с момента образования ВДВ.