Премьеры фильмов Marvel опять перенесли

Студии Sony и Disney вновь передвинули премьеры фильмов, запланированных на ближайшие годы. В первую очередь это коснулось кинокомиксов Marvel.

Как сообщает портал The Verge, третья часть «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли выйдет в прокат на четыре месяца позже – не 16 июля, а 5 ноября 2021 года. Решение перенести выход приняла студия Sony.

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На эту дату ранее с 7 мая 2021 года был передвинут «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия». Поэтому Disney пришлось вновь сместить его – теперь уже на 25 марта 2022 года.

А вот четвертый сольник про Бога грома «Тор: Любовь и гром» зрители увидят раньше запланированного – не 18, а 11 февраля 2022 года, хотя до пандемии его анонсировали на 5 ноября 2021 года.

Продлится и ожидание сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Sony перенесли его премьеру с 8 апреля 2022 года на 7 октября.

При этом хорошей новостью стало то, что раньше выйдет другой фильм с Томом Холландом. Премьера экранизации популярной серии видеоигр «Неизведанное: Удача Дрейка» состоится 16 июля 2021 года, а не 8 октября.

Также сообщается, что четвертые «Монстры на каникулах» выйдут теперь 6 августа 2021 года вместо 22 декабря. Мультфильм «На связи» покажут 23 октября 2020 года вместо 18 сентября, а «Виво» – 4 июня 2021 года, а не 16 апреля.