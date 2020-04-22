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Житель Бурятии несколько раз переехал знакомого на машине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Молодой человек в Бурятии, поссорившись с другом, сел за руль, сбил товарища и несколько раз переехал его, сообщило региональное СУ СК России.

В среду, 15 апреля, ночью из села Петропавловка в больницу с многочисленными повреждениями привезли 17-летнего подростка. Молодой человек находился в сознании и рассказал, что его на автомобиле сбил и несколько раз переехал знакомый.

По данным следствия, ночью 18-летний обвиняемый с приятелями приехали на автомобиле марки «Лада Приора» на берег реки возле села Петропавловка. Там они пили спиртное. После этого молодой человек повез друзей обратно в село, но по пути из-за незначительного повода у него произошел конфликт с одним из собутыльников.

После ссоры все пассажиры вышли из салона и дальше пошли пешком, а пьяный водитель уехал в другую сторону, но на ближайшем перекрестке он догнал компанию и сбил автомобилем подростка, с которым недавно поругался. Затем злоумышленник развернулся и дважды переехал колесами упавшего после столкновения потерпевшего.

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Остальные молодые люди пытались помешать нападавшему. Один из них подбежал к машине, разбил окно, схватился за ключ и заглушил двигатель. После этого обвиняемый убежал. Друзья пострадавшего вызвали скорую помощь.

Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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