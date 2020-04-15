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Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей

Источник:
Forbes
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Фото: Oizo (Андрей Шмелёв) / GFDL

Меры поддержки населения и бизнеса из нового антикризисного пакета, разрабатываемый правительством по поручению президента России, обойдутся в 1 триллион рублей.

Самый затратным направлением станет субсидирование процентной ставки по кредитам системообразующим предприятиям. Помимо субсидии, компании, сохраняющие занятость в условиях кризиса, получат госгарантии на 50% от суммы кредита, пишет Forbes со ссылкой на свои источники.

Меры прямой социальной поддержки из нового пакета оцениваются ориентировочно в 300 миллиардов рублей. В частности, 153 миллиарда рублей может пойти на выплату в мае-июне зарплаты в организациях пострадавших от коронавируса отраслей из расчета одного МРОТ на одного занятого (при условии отказа от сокращений персонала).

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Обсуждается расширение программы беспроцентных «зарплатных» кредитов средним и крупным предприятиям — на это может понадобиться еще порядка 130 миллиардов рублей госгарантий, сказал один из источников издания.

Расходы и выпадающие доходы в результате реализации обсуждаемых в рамках второго антикризисного пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса оцениваются примерно в 100 млрд рублей.

Порядка 20 миллиардов рублей будет стоить полугодовая отсрочка по уплате страховых взносов для всех компаний из пострадавших отраслей, 67 миллиардов рублей пойдет на расширение перечня пострадавших отраслей и включение в него торговли непродовольственными товарами, до 20 миллиардов рублей — на отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для торговых центров.

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