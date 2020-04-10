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МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис

Источник:
РИА Новости
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Фото: G0T0 / CC0

Мировое сообщество В 2020 году ждет тяжелейший со времен Великой депрессии экономический спад, который ударит по всем странам, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Как отметила глава МВФ, из-за пандемии коронавируса экономика вынуждена столкнуться с «невиданным» ранее кризисом. «COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, которых не было на нашей памяти», — приводит РИА Новости слова главы МВФ.

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Георгиева заметила, что человечеству пока непонятно, насколько глубоким и продолжительным будет этот спад. «Однако уже сейчас ясно, что рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным <...>. В действительности, мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии», — подчеркнула глава МВФ.

По мнению Георгиевой, депрессия затронет как развитые страны, так и государства с развивающейся экономикой. Грядущий кризис «не знает границ» и от него «пострадают все», добавила она.

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Топ комментариев

Lad1972

Цивилев качественно святой водой над городами Кузбасса побрызгал? Это теперь называется дезинфекцией...

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

cre

В доле с производителем этого "чуда".

mantihid

Ну а он чего хотел? Свинота одна живет