МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис

Мировое сообщество В 2020 году ждет тяжелейший со времен Великой депрессии экономический спад, который ударит по всем странам, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Как отметила глава МВФ, из-за пандемии коронавируса экономика вынуждена столкнуться с «невиданным» ранее кризисом. «COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, которых не было на нашей памяти», — приводит РИА Новости слова главы МВФ.

Георгиева заметила, что человечеству пока непонятно, насколько глубоким и продолжительным будет этот спад. «Однако уже сейчас ясно, что рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным <...>. В действительности, мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии», — подчеркнула глава МВФ.

По мнению Георгиевой, депрессия затронет как развитые страны, так и государства с развивающейся экономикой. Грядущий кризис «не знает границ» и от него «пострадают все», добавила она.