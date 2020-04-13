Расширено число имеющих право штрафовать россиян служб

Сотрудники МЧС, Росгвардии, Росжелдорнадзора получили право составлять административные протоколы за несоблюдение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин, он опубликован на портале правовой информации.

Всего в перечень силовых структур, которые могут штрафовать россиян за нарушение режима ЧС, попали полиция, МЧС, Росгвардия, ведомственная охрана Росжелнадзора, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС «Росатома», а также сотрудники «Роскосмоса».

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли закон о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за нарушения правил поведения во время режима повышенной готовности и невыполнение предписаний санитарных врачей в условиях карантина.

По новой статье КоАП 20.6 гражданам грозит штраф от 1 тысячи до 50 тысяч рублей. При этом нарушение карантина наказываются по другой статье, минимальная сумма штрафа по которой — 15 тысяч рублей. Все дела по данным штрафам рассматривают районные суды.