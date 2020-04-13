ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция в связи с распространением коронавируса ограничила прием экзаменов на получение водительских прав, сообщил замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

Поскольку автошколы временно не работают, экзамены проходят в усеченных группах, отметил Понарьин. При этом заменить водительское удостоверение можно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях водителями будет производиться преимущественно на месте их совершения. Таким образом, нарушителей не будут направлять в подразделения ГИБДД, чтобы сократить общение водителей с автоинспекторами.

Если рассмотрения дела не входит в компетенцию сотрудника, то автолюбителю будет назначена конкретная дата и время явки в подразделение, чтобы минимизировать нахождение гражданина в подразделении, уточнил Понарьин.