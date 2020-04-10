Призывникам выдадут маски и антисептик

Несессер призывников дополнят медицинскими масками, средством для дезинфекции и влажными салфетками, сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара Новосибирской области Владимир Тимохин на пресс-конференции в пятницу.

Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, но сроки начала работ призывных комиссий скорректированы. Они начнут работу 6 мая, а первые призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.

По словам Тимохина, все комиссии обеспечены бесконтактными термометрами, ультрафиолетовыми облучателями, тест-системами, в пунктах регулярно проводится дезинфекция. Те призывники, у кого на входе будет повышенная температура, в здание допускаться не будут.

100% призывников будут тестировать на коронавирус, отметил председатель военно–врачебной комиссии военного комиссариата Новосибирской области Евгений Шведов. Еще одно нововведение — каждый призывник будет тестироваться на употребление наркотических средств.

«Призывник с температурой на сборном пункте будет направлен в лечебное учреждение, где решат, будет он лечиться в стационаре или на дому. После излечения он прибывает на медкомиссию», — пояснил Шведов.

Он добавил, что к месту службы молодых людей будут отправлять спецтранспортом. Все команды будут сопровождать медработники.

Из Новосибирской области планируется призывать 2 тысячи человек, как и в прошлые периоды. По 15 человек будут нести службы в научных ротах и президентском полку.