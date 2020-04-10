НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Призывникам выдадут маски и антисептик

Источник:
Sibnet.ru
291 2
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Несессер призывников дополнят медицинскими масками, средством для дезинфекции и влажными салфетками, сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара Новосибирской области Владимир Тимохин на пресс-конференции в пятницу.

Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля, но сроки начала работ призывных комиссий скорректированы. Они начнут работу 6 мая, а первые призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.

По словам Тимохина, все комиссии обеспечены бесконтактными термометрами, ультрафиолетовыми облучателями, тест-системами, в пунктах регулярно проводится дезинфекция. Те призывники, у кого на входе будет повышенная температура, в здание допускаться не будут.

100% призывников будут тестировать на коронавирус, отметил председатель военно–врачебной комиссии военного комиссариата Новосибирской области Евгений Шведов. Еще одно нововведение — каждый призывник будет тестироваться на употребление наркотических средств.

«Призывник с температурой на сборном пункте будет направлен в лечебное учреждение, где решат, будет он лечиться в стационаре или на дому. После излечения он прибывает на медкомиссию», — пояснил Шведов.

Он добавил, что к месту службы молодых людей будут отправлять спецтранспортом. Все команды будут сопровождать медработники.

Из Новосибирской области планируется призывать 2 тысячи человек, как и в прошлые периоды. По 15 человек будут нести службы в научных ротах и президентском полку.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Инфекционист признала возможным иммунитет сибиряков перед вирусом
Военные возвели более 50% каркаса медцентра в Новосибирске. ФОТО
Сразу два штамма коронавируса обнаружили у умершего иркутянина
смотреть все
Оборона #Армия #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Производство бензина в России упало на 20%
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Часы на крыше небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медведи сменили туристов в Шерегеше
Сибирь 10.04.2020 15:08
Загрязнённые нефтью воды Ангары могут попасть в краны жителям
Сибирь 10.04.2020 15:05
Похолодание придет в Восточную Сибирь
Сибирь 10.04.2020 14:37
Сибиряки могли переболеть коронавирусом зимой, считает инфекционист
Сибирь 10.04.2020 14:18
Самое популярное
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
8047
Первая жертва коронавируса появилась в Сибири
5965
Бенедикт Камбербэтч покинет киновселенную Marvel
5927
Российские банки ухудшат условия кредитов
5036
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Производство бензина в России упало на 20%
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Часы на крыше небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lad1972

Цивилев качественно святой водой над городами Кузбасса побрызгал? Это теперь называется дезинфекцией...

cre

В доле с производителем этого "чуда".

mantihid

Ну а он чего хотел? Свинота одна живет

WSG0600-164-164

То-то грохот вчера под вечер в небе был а это вон оно, что было, бакс падал.

Удавиков

Месяца полтора назад рубль был по 63-64, сейчас поднялся аж до 73, мда, доллар упал так упал. Юмористы...