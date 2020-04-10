Двенадцать человек умерли за день в Москве от COVID-19

Двенадцать человек с диагностированной коронавирусной инфекцией, умерли в Москве в четверг, среди них были три человека моложе 45 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, число умерших из-за новой коронавирусной инфекции в Москве достигло 50 человек. «В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 33 до 87 лет. Трое умерших были в возрасте до 45 лет», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что 39-летний и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал готовится к серьезным испытаниям. «Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сказал в интервью РИА Новости Собянин.

В России на четверг, 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек.