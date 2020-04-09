Гороскоп коронавируса: что астрологи говорят о COVID-19

Коронавирус стал инструментом небесных сил, который должен заставить человечество изменить образ жизни. И изменения должны произойти в жизни каждого. В такому выводу пришли астрологи, рассчитавшие прогнозы на 2020 год.

В начале года наблюдалось скопление планет Плутона, Сатурна, Юпитера и Марса в Козероге. Астролог Алиса Салихова толкует это событие так:

Плутон — это кризис, опасность, ситуации на границе между жизнью и смертью, избавляет нас от всего лишнего, изжившего свое. Период глубокой трансформации для всего населения.





Сатурн — ограничивает, заставляет нас побыть наедине с собой, чтобы мы могли прислушаться к себе и выстроить новую систему ценностей.





Юпитер придает это все огласке на мировом уровне, увеличивает масштабность, и именно поэтому COVID-19 коснулся каждого из нас.





Марс добавляет скорости происходящим процессам скорости и риска.

Также она выделила влияние Урана, который сейчас находится в Тельце. «Он предлагает нам освободиться от привычных материальных ценностей, взглянуть на привычные вещи с другой стороны, заставляет нас адаптироваться под новые реалии и вносить в свою жизнь передовые технологии», — сказала астролог, приведя в пример удаленную работу.

«Этот период нужен нам для перезагрузки, мы должны посмотреть на привычные ценности под другим углом», — пришла к выводу Салихова.

По прогнозу астролога Дарьи Гунько, первая половина апреля пройдет под влиянием высших и социальных планет, что ведет к трансформации и социальной активности общества. «Далее мы либо научимся более адекватно реагировать на все происходящее, либо (скорее всего) нам в этом помогут путем правового урегулирования вопроса», — сказала астролог.

Следующий напряженный период, по ее расчетам, будет в первой половине августа — это агрессивный и травмоопасной период, также, как и начало октября, но этот период будет больше связан с экономической остановкой.

Политика и экономика

По мнению Дарьи Гунько, именно коронавирус стал катализатором политических и экономических изменений и трансформаций, о которых говорят планеты.

13 января было соединение двух достаточных влиятельных планет Сатурна и Плутона в Козероге, что всегда несет за собой изменения и кризисы. Тройное соединение Юпитера, Сатурна и Плутона, которое мы почувствуем в этом году, тоже говорит о том, что начинается новая эпоха и по-старому уже точно не будет.

Все астрологи называют 2020 год очень значимым и переломным, поскольку происходят очень мощные по своей энергетике планетарные явления. К примеру, 5 апреля было соединение Юпитера и Плутона, что случается раз в 12 лет и всегда запускает новый цикл финансовой системы, сказала астролог Салихова. В течение года будет еще два таких соединения — 30 июня и 12 ноября.

Здоровье

В 2020 году ожидается шесть затмений, это необычно много. «Две недели до и после затмений — это очень нестабильное время для людей, имеющих любые хронические заболевания, гипертоников, для пожилых людей. И, конечно, это время ослабления иммунитета и повышенной травмаопасности», — сказала Гунько.

В 2020 году лунные затмения произойдут 5 июня, 5 июля и 30 ноября. Солнечные затмения — 21 июня и 14 декабря. Астролог рекомендует в эти даты особенно внимательно относиться к здоровью, быть осторожными вне зависимости от того, стабилизируется ли обстановка с вирусом или нет.

Особые знаки Зодиака

В ситуации с коронавирусом сложно выделить знаки Зодиака, которых пандемия коснется наименьшим или наибольшим образом, но астрологи все же назвали знаки, жизнь которых в 2020 году кардинально изменится.

Особенно почувствуют изменения Козероги, Раки и Овны, рожденные после 10 числа. Людям, рожденным под этим знаком, необходимо взять на себя новую ответственность, для них наступил период, когда нужно совершить мощный рывок. Наиболее благоприятным образом год должен сложиться для Тельцов и Дев, также рожденных после 10 числа, считает Салихова.

По астрологическим расчетам Дарьи Гунько, сегодняшней ситуацией правят Козерог и Сатурн, следовательно, людям, у которых в натальной карте сильный Сатурн, подстроиться и пережить сложившуюся ситуацию будет намного проще.

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«Если говорить о качествах, которые нам нужно развивать, дабы успешно пережить пандемию, это самоконтроль, режим дня, чувство времени, умение и способность ограничить и умерить свои желания ради чего-то большего в будущем, умение буквально отсечь все лишнее и научиться выстраивать рамки с внешним миром», — считает Дарья Гунько.