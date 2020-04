Игрокам World of Tanks открыли бесплатный доступ в Master of Orion

Wargaming накануне Дня космонавтики пригласила всех игроков World of Tanks бесплатно окунуться в мир космических баталий Master of Orion: Conquer the Stars — пошаговой стратегии 2016 года, продолжающей легендарную серию игр Master of Orion, сообщает пресс-служба компании.

«Наши командиры смогут реализовать свой боевой потенциал в новой, космической стихии бесплатно Master of Orion предлагает игрокам проявить свои стратегические способности и создать собственную империю в бескрайнем космосе. Самое время присоединиться к World of Tanks и получить доступ к двум вселенным одновременно». — сказал Publishing Director World of Tanks Максим Чувалов.

Для получения доступа к однопользовательской версии стратегии игрокам World of Tanks необходимо с 9 по 23 апреля выполнить одну простую боевую задачу в режиме «Случайный бой» (тип «Генеральное сражение» также подходит) независимо от выбранного уровня техники.

После этого игрок может скачать Master of Orion через Wargaming.net Game Center и сражаться в однопользовательском режиме, располагая всеми расами. Выполняя боевые задачи в указанный период, игроки смогут получить уникальные элементы кастомизации Master of Orion для своих машин.