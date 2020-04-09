НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игрокам World of Tanks открыли бесплатный доступ в Master of Orion

Источник:
Sibnet.ru
209 0
Фото: © кадр из видео

Wargaming накануне Дня космонавтики пригласила всех игроков World of Tanks бесплатно окунуться в мир космических баталий Master of Orion: Conquer the Stars — пошаговой стратегии 2016 года, продолжающей легендарную серию игр Master of Orion, сообщает пресс-служба компании.

«Наши командиры смогут реализовать свой боевой потенциал в новой, космической стихии бесплатно Master of Orion предлагает игрокам проявить свои стратегические способности и создать собственную империю в бескрайнем космосе. Самое время присоединиться к World of Tanks и получить доступ к двум вселенным одновременно». — сказал Publishing Director World of Tanks Максим Чувалов.

Для получения доступа к однопользовательской версии стратегии игрокам World of Tanks необходимо с 9 по 23 апреля выполнить одну простую боевую задачу в режиме «Случайный бой» (тип «Генеральное сражение» также подходит) независимо от выбранного уровня техники.

После этого игрок может скачать Master of Orion через Wargaming.net Game Center и сражаться в однопользовательском режиме, располагая всеми расами. Выполняя боевые задачи в указанный период, игроки смогут получить уникальные элементы кастомизации Master of Orion для своих машин.

Еще по теме
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
Психолог рассказала о пользе компьютерных игр для детей
BioWare готовит перезапуск Anthem
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
смотреть все
Игры #ММО #Аркады
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара неожиданно упал
•
Мишустин поддержал регулирование цен на продукты
•
Продажи водки в России подскочили на треть
•
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Какие смайлики поставят в неловкое положение
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Более 20 человек уже болеет коронавирусом на Алтае
Сибирь 09.04.2020 18:55
«Новосибирский отравитель» вышел на свободу поваром
Сибирь 09.04.2020 17:08
Три министра в Хакасии скрыли данные о доходах
Сибирь 09.04.2020 16:41
Спортзал и кафе в Новосибирске оштрафовали за работу в период пандемии
Сибирь 09.04.2020 16:27
Самое популярное
Россиянин вышел из квартиры в подъезд и застрелил пять человек
5967
Первая жертва коронавируса появилась в Сибири
5396
Бенедикт Камбербэтч покинет киновселенную Marvel
5272
Российские банки ухудшат условия кредитов
4506
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара неожиданно упал
•
Мишустин поддержал регулирование цен на продукты
•
Продажи водки в России подскочили на треть
•
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

Uynachalnica

ЦитатаБезработным россиянам с детьми пообещали деньги - ну так 20 лет ужо, пора верить!

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

Saw77

Уже 20 лет обещает....когда пристувит к выполнению общаний...

Lad1972

Цивилев качественно святой водой над городами Кузбасса побрызгал? Это теперь называется дезинфекцией...