Елена Темникова выступит с бесплатным онлайн-концертом

Певица Елена Темникова выступит с онлайн-концертом, где исполнит хиты и новые песни, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

«Я обожаю свои концерты, когда приходит несколько тысяч человек! Видеть глаза каждого, быть на одной волне… И уже так скучаю по ним! Но наша с вами безопасность — превыше всего. Поэтому, мы встречаемся на "домашнем" концерте», — сказала Темникова о грядущем выступлении.

Для того, чтобы каждый зритель по-настоящему почувствовал себя присутствующим на концерте певицы и полностью насладился атмосферой живого концерта – все треки будут сопровождаться визуальными элементами, привычными для больших залов. Концерт будет длиться час.

Онлайн-концерт пройдет на платформе PREMIER 12-го апреля в 17:45 по московскому времени.