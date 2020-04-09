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Елена Темникова выступит с бесплатным онлайн-концертом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lenatemnikovaofficial instagram.com/lenatemnikovaofficial

Певица Елена Темникова выступит с онлайн-концертом, где исполнит хиты и новые песни, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

«Я обожаю свои концерты, когда приходит несколько тысяч человек! Видеть глаза каждого, быть на одной волне… И уже так скучаю по ним! Но наша с вами безопасность — превыше всего. Поэтому, мы встречаемся на "домашнем" концерте», — сказала Темникова о грядущем выступлении.

Для того, чтобы каждый зритель по-настоящему почувствовал себя присутствующим на концерте певицы и полностью насладился атмосферой живого концерта – все треки будут сопровождаться визуальными элементами, привычными для больших залов. Концерт будет длиться час.

Онлайн-концерт пройдет на платформе PREMIER 12-го апреля в 17:45 по московскому времени.

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