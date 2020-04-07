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Российские банки ухудшат условия кредитов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Российские банки начали ухудшать условия выдачи кредитов гражданам на фоне кризиса. Таким способом кредитные организации рассчитывают защитить себя от чрезмерных рисков.

В частности, ухудшение условий выдачи кредитов подтвердили представители Альфа-банка, пишут «Ведомости». Кредиты стало сложнее получить людям, которые работают в сфере развлечений, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, спорта.

В «Ренессанс кредит» также указали, что «оперативно прореагировали на изменившиеся рыночные условия и внесли соответствующие корректировки в свои кредитные политики». Похожие меры вводит банк «Ак Барс», отмечает издание.

«МТС банк» в ближайшее время введет ограничения для крупных займов, их отменят только в случае изменения ситуации в экономике. Кроме этого, уже пять значимых российских банков ужесточили условия ипотеки.

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Топ комментариев

ponhik78

У Трампа на фоне последних событий шифер шелестеть начинает походу!

Alexander222

хочу "..дешевый заграничный бензин")))

fermer22

похоже, что теперь даже "прикрываться масками добродетели" не нужно

колобок11

Да, да, нельзя россиянам отдавать всё за дёшево, мы очень, очень "богатые", мы обязаны всё до копейки...

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.