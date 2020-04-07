Российские банки ухудшат условия кредитов

Российские банки начали ухудшать условия выдачи кредитов гражданам на фоне кризиса. Таким способом кредитные организации рассчитывают защитить себя от чрезмерных рисков.

В частности, ухудшение условий выдачи кредитов подтвердили представители Альфа-банка, пишут «Ведомости». Кредиты стало сложнее получить людям, которые работают в сфере развлечений, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, спорта.

В «Ренессанс кредит» также указали, что «оперативно прореагировали на изменившиеся рыночные условия и внесли соответствующие корректировки в свои кредитные политики». Похожие меры вводит банк «Ак Барс», отмечает издание.

«МТС банк» в ближайшее время введет ограничения для крупных займов, их отменят только в случае изменения ситуации в экономике. Кроме этого, уже пять значимых российских банков ужесточили условия ипотеки.