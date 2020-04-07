Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

«Сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году», — цитирует Смолина «Интерфакс».

Идея прозвучала в ходе дистанционного совещания думской фракции КПРФ с премьер-министром в понедельник. По словам депутата, глава правительства на это предложение напрямую не среагировал.

По мнению Смолина, ЕГЭ можно заменить на портфолио и зачислять в вузы школьников по результатам текущей успеваемости. «То есть ставить в аттестате не просто оценки за последний год, чтобы их «не надували», а оценки по предмету за несколько последних лет плюс достижения, которые дети имеют в различных областях», — пояснил парламентарий «Парламентской газете».

Новое расписание ЕГЭ

Старт основной кампании единых государственных экзаменов перенесен с 25 мая на 8 июня. Проект нового расписания опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов:

8 июня — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии;

11 июня — русский язык;

15 июня — математика (базовый и профильный уровни);

18 июня — история, физика;

22 июня — обществознание, химия;

25 июня — иностранные языки (письменный экзамен), биология;

26 и 29 июня — иностранные языки (устный экзамен).