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Ветеранов оставят без Дня Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Администрация президента попросила правительство воздержаться от приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

Такие меры объясняются предосторожностями в борьбе с распространением COVID-19. Соответствующее обращение подписал советник президента Антон Кобяков, который возглавляет оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы.

«Просьба дать указание федеральным органам исполнительной власти воздержаться от организации посещения 9 мая юбилейных мероприятий <...>, в том числе в Москве, лиц старше 65 лет, включая ветеранов ВОВ», — цитирует документ «Интерфакс».

При этом пока неясно, состоятся ли в России массовые празднования Дня Победы. По неподтвержденным данным, власти рассматривают несколько сценариев проведения мероприятия.

Один из таких сценариев предусматривает проведение парада 9 мая без зрителей. Кроме этого, возможен перенос парада на осень — например, на дату окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться в начале сентября.

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