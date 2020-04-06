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Сибирские ученые создали «линейку» сортов лука-шалота

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: David Monniaux / CC-BY-SA-3.0

Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции создали линейку сортов лука-шалота для условий Сибири, сообщает пресс-служба ФИЦ ИЦИГ СО РАН.

Лук-шалот — многолетнее травянистое растение. По размеру луковиц уступает репчатому луку, зато содержит больше витаминов и аллицина – алкалоида с выраженным антибактериальным действием, имеет полусладкий пикантный вкус, не оставляет неприятного запаха во рту, созревает раньше, собранный урожай хранится дольше.

Одним из направлений селекции, проводимой в СибНИИРС стали межвидовые гибриды шалота и репчатого лука. В результате, были созданы сорта «Дебют», «Краснообский» и «Яшма» сохранившие сильные стороны шалота, но с заметно большими по массе луковицами (100-120 грамм вместо 30-40 грамм как у обычного шалота). Все три гибрида имеют желтую окраску чешуи.
Другое направление – создание сортов с сокращенным вегетационным периодом.

«В южных районах нашей страны так выращивают репчатый лук, через посев семян непосредственно в грунт, естественно, с применением специального набора агротехнологий, что отражается и на содержании пестицидов в урожае, — отметила заведующая лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН Татьяна Штайнерт.

Если удастся создать быстро созревающий в сибирских условиях сорт шалота с высокой семенной продуктивностью, это значительно повысит его привлекательность не только для дачников, но и для более крупных хозяйств.

Селекционеры готовят к передаче на государственные сортоиспытания сразу несколько гибридов шалота и репчатого лука с красной окраской. А уже в этом году запланированы испытания для скороспелого желтого гибрида с рабочим названием (которое еще должна одобрить госкомиссия по сортоиспытаниям) «Веснушка».

«Назвали мы его так потому, что, во-первых, он предназначен именно для
весенней посадки, плюс цвет у него насыщенный желто-коричневый, как у
веснушек. В случае, если все пройдет успешно – к 2022 году «Веснушку» включат в реестр сортов, и она также станет доступной для отечественных дачников и фермеров»,— сказала Штайнерт.


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