Общественная палата Красноярска призвала Путина ввести режим ЧС

Общественная палата Красноярска опубликовала открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС, отмечают члены Общественной палаты Красноярска, позволит бизнесу и гражданам приостановить обязательства, а власти — выплачивать трудоспособным жителям пособие в размере МРОТ, а по окончании действия режима в течение шести месяцев оказывать поддержку, о которой глава государства говорил ранее.

«Туризм, дополнительное образование, логистические услуги, общепит, сфера досуга и многое другое. Практически весь бизнес страны несет колоссальные убытки и уже начался процесс закрытий предприятий и организаций навсегда», — говорится в письме, опубликованном на странице Общественной палаты Красноярска в Facebook.

Авторы обращения обращают внимание Путина на дискуссию в обществе «о достаточности мер поддержки» и «негативных явлениях» в виде отсутствия средств у бизнеса для выплаты зарплат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Принудительная самоизоляция: какие чрезвычайные режимы бывают

«В обществе сейчас большие опасения, что без эффективных мер поддержки со стороны государства уже в ближайшей перспективе начнутся крайне негативные явления, связанные с безработицей и резким снижением уровня дохода и благосостояния граждан», — сказано в письме.

Согласно законодательству, введение режима чрезвычайной ситуации позволяет гражданам претендовать на возмещение государством причиненного им ущерба.

Режим чрезвычайного положения по закону дает еще большие гарантии. Людям возмещается не только материальный ущерб, но и предоставляется необходимая помощь, оказывается содействие в трудоустройстве и т.д. Организации в условиях ЧП также получают право на возмещение причиненного ущерба в порядке и размерах, установленных правительством РФ.