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Летняя жара спасет Россию от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Летняя жара снизит продолжительность жизни коронавируса в окружающей среде и ослабит темпы его распространения. В итоге он может исчезнуть совсем, как когда-то произошло с вирусом атипичной пневмонии, или переформаироваться в сезонное заболевание.  

«Сейчас придет к нам лето, повысится температура везде, наступит период, связанный с повышенной инсоляцией (облучение солнечным светом), ультрафиолетом и так далее...», — прокомментировал замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов в эфире телеканала «Россия 1».

По его данным, оптимальная температура для передачи вируса приблизительно от плюс 5 до плюс 12 градусов, как раз то, что сейчас имеем в европейской части России... Эти условия благоприятствуют вирусу. А сухая жара, по предварительным прогнозам ученых, нет.

Семенов добавил, что вполне вероятна такая же история как с двоюродным братом коронавируса — атипичной пневмонией. «Напугал весь мир в 2003-2004 году — эпидемия атипичной пневмонии (летальность почти 10%). И... почти 17 лет бесследно пропал», — предположил ученый.

В то же время глава центра вирусологии «Вектор» сделал другое предположение. По его мнению, новый коронавирус не исчезнет полностью из человеческой популяции. С большей вероятностью он переформатируется в сезонное заболевание, по аналогии с другими сезонными коронавирусами или вирусом гриппа. 

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Наиболее сложный сценарий в мире сейчас происходит в Италии. По мнению Семенова, причина этому в организации здавоохранения и отношении самого общества: «Когда китайцы осознали, что у них серьезная эпидемия, они действовали решительно и даже жестко. Итальянцы очень долго не решались поставить интересы общества выше комфорта граждан...».

«Россия идет по оптимистичному сценарию благодаря тому, что предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом были приняты все необходимые меры. И мы имели эти два месяца для того, чтобы как следует подготовиться и продолжаем это делать», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в  фильме «Опасный вирус» .

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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...