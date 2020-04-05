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Переболевший COVID-19 может быть заразен еще 30 дней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Некоторые переболевшие COVID-19 продолжают выделять вирус еще 30 дней, то есть остаются потенциальным источником заражения. И это одно из самых коварных отличий коронавируса от сезонного гриппа, сообщил замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов в эфире «Россия 1».

«Выяснилось, что у некоторых людей после заражения, которое происходит воздушно-капельным путем, в основном через респираторный тракт, вирус дальше попадает в просвет кишки, поражает немножко эпителий кишечника (также было при атипичной пневмонии) и достаточно длительное время он может выделяться с фекалиями», — сказал Семенов в фильме «Опасный вирус».

Он уточнил, что если, например, пациент заболел на пятый день после заражения, семь дней отболел, относительно легко выздоровел, может продолжаться еще до 30 дней выделение вируса. «И в этом проблема», — подчеркнул ученый.

Глава центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов в свою очередь подчеркнул, что коронавирус принципиально опаснее гриппа. И не только из-за сценариев распространения. Он привел статистические данные. Новый коронавирус, которым заразились уже более 1 миллиона человек, на сегодняшний момент имеет среднюю летальность 4,5%. У сезонного гриппа, которым заболевает около 500 миллионов человек ежегодно, летальность 0,1%. При этом заражение и смертность на фоне коронавируса фиксируют уже не только у пожилых людей, но и у детей и подростков. 

В то же время летальность у прошлых эпидемий — атипичной пневмонии и MERS (Ближневосточный респираторный синдром) — была существенно выше. Хотя, скорость распространения коронавируса выше.

Тема: Распространение коронавируса
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