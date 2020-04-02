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Правительство предложило продлить выходную неделю

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным призвала продлить нерабочую неделю. Ранее с таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», приводит ТАСС слова Голиковой.

По мнению Поповой, введенная в России нерабочая неделя позволяет снизить степень распространения коронавируса нового типа, но ее следовало бы продлить.

«Это крайне важное решение, крайне важный указ, который позволяет сегодня снизить степень распространения и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует, и будет присутствовать какое-то время <...> Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше», — пояснила она.

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Попова отметила, что особо важно сократить количество контактов. «Вот эта неделя, которую мы проводим, а по факту — это больше, чем семь дней, это 9-10 дней, когда мы разобщены, когда мы имеем возможность не общаться даже в рабочих условиях, это, конечно, большой вклад в дело противодействия распространению вируса», — подчеркнула она.

Попова заявила, что нельзя останавливаться в проведении всех мероприятий, которые были начаты. Эффект от них уже есть, но он также не наступает сиюминутно. «На сегодняшний день мы видим определений результат, но очевидным он станет только когда разрыв цепочек будет распределен по времени», — добавила она.

По указу президента с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. На это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

ihmzkaz

Когда вы ехали туда было уже обьявлено о пандемии да и так было понятно что в мире творится ,а вы из-за...

жизнилюб

они не спрашивали путина когда туда ехали..пусть там остаются..какую пользу они дадут стране...

Иркут 69

Жест оценил. Правда с таким же успехом можно подарить соседу на BMW 6X после ДТП боковое стекло от ВАЗ-2106....

ERMOL33

И вправду, какое наивно-милое лизоблюдство... Капля в море этот самолёт для сверх державы как Америка.

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