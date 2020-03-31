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Прививка от туберкулеза повлияла на смертность от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Страны, где не принята массовая вакцинация БЦЖ (прививка от туберкулеза), сильнее всего пострадали от нового коронавируса, по мнению американских эпидемиологов, именно эта прививка может защитить от COVID-19.

БЦЖ — единственная доступная противотуберкулезная вакцина, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулёзной палочки. В некоторых странах, например России, Бразилии, Великобритании, принята всеохватная вакцинация новорожденных. В других — выборочная.

Страны, где никогда массово не применялась вакцина БЦЖ, либо ее начали использовать относительно недавно, сильнее всего пострадали от COVID-19. В частности, это США, Иран, Италия, Испания, а также другие европейские государства, говорится в исследовании, опубликованном на портале medRxiv.

Однако в странах, где прививки БЦЖ постоянно ставят всему населению на протяжении длительного времени, фиксируется крайне низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции. Внимание авторов исследования в этом контексте привлекла, в частности, Бразилия.

Также исследователи считают примечательной статистику распространения коронавируса в Китае, где БЦЖ стали применять в 50-е годы, но во время «культурной революции» 1966-1976 годов массовая вакцинация была прекращена. По мнению автора исследования Аарона Миллера, это решение сыграло свою роль в появлении уязвимой прослойки населения, поспособствовавшей распространению COVID-19 на первых этапах развития эпидемии.

Ученые уверены, что все эти данные говорят об эффективности БЦЖ для защиты организма от коронавируса нового типа.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

serh155

Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!

DYNAMO7294

В нормальных странах деньги людям начисляют на время пандемии! И только в путинской России повышают старые,...

Saw77

ну вот, и это только начало "коронации"....