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Российские медики отложат плановые операции из-за коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Department of Defense

Многие несрочные плановые операции в России будут отложены, чтобы не перегружать систему из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Чтобы не перегружать систему, которая обладает не безграничными ресурсами, от многих несрочных, плановых вещей стоит на время отказаться. То, что можно отложить, будем откладывать», — сказал министр.

В качестве примера Мурашко назвал плановые пластические операции, которые проводятся в государственных клиниках. «Хотя женщины могут обидеться сейчас на меня, но это точно не главное сегодня», — подчеркнул чиновник.

В России на сегодня провели более 343 тысячи исследований на выявление коронавируса нового типа. Выявлено более 1,5 тысяч случаев заражения COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
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