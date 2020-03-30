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Озвучены суммы штрафов за нарушение карантина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже внесены. Если гражданин впервые нарушил режим карантина, ему грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф составит от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей, такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

При этом находящихся на самоизоляции россиян за нарушение режима штрафовать не будут. Штрафы предусмотрены для лиц, которые вернулись из-за границы или контактировали с носителем коронавируса нового типа, однако не самоизолировались.

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