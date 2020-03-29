Журналист во время репортажа сбежал от стада бизонов. ВИДЕО

Журналист американского канала KTVM из штата Монтана Дейон Брокстон во время записи репортажа заметил стадо бизонов и решил сбежать от них, реакция мужчины так понравилась пользователям Сети, что видео стало вирусным.

Брокстон вел репортаж из Национальном парке Йеллоустон, он уже настроил камеру и взял в руки микрофон, когда заметил стадо бизонов, пишет Daily Mail.

There was a herd of bison walking right toward me at @YellowstoneNPS today! pic.twitter.com/sdrBvojpwF — Deion Broxton KTVM (@DeionNBCMT) March 25, 2020

«Боже мой! Нет, с вами я шутить не буду. Нет, не стоит», — произнес журналист и убрал оборудование в багажник авто. Брокстон выложил ролик в Twitter. Также он снял на видео животных, от которых решил сбежать.

За пару дней первое видео набрало почти 10 миллионов просмотров, а пост собрал более 370 тысяч лайков. Многих пользователей рассмешило выражение лица мужчины, который до последнего сомневался, стоит ли ему бояться бизонов.