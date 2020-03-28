Коронавирус поменял механизм заражения россиян

Распространение коронавируса в России начинается внутри страны, ранее все случаи инфекции были завозные, сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Горизонтальный» механизм заражения начал работать из-за людей, которые приехали из-за рубежа и нарушают режим самоизоляции. В Европе такой механизм является основным, однако в России большая часть случаев COVID-19 связана с завозом из-за рубежа.

«Уже начинается распространение и внутри России от тех людей, которые приехали из-за границы и не соблюдают карантин. Это уже имеет место», — сказал академик и ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2.

За минувшие сутки в России подтвердились 228 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Общее количество случаев инфицирования достигло 1264, заболевшие граждане есть в 62 российских регионах.