Первая пациентка с подозрением на коронавирус появилась в Иркутске

Первая пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию появилась в Иркутске. С ней контактировало 180 человек, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Два теста лабораторных исследований у 62-летней женщины дали положительный результат. Но он считается сомнительным до тех пор, пока не будет готов третий тест. Завтра материал для исследования направят в Новосибирск», – сообщила и.о министра здравоохранения Наталия Ледяева.

Окончательный результат анализа на коронавирус станет известен в субботу. Задача медиков выявить всех, кто мог контактировать с женщиной, вернувшейся из ОАЭ. По предварительным данным, это около 180 человек, включая пассажиров самолета, которым она прилета, а также родственников.



На самоизоляции в Иркутской области находится более 6,2 тысячи человек. Проведено 2,8 тысячи тестирований, в том числе 424 – за истекшие сутки.