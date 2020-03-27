Опасный астероид взял курс на Землю

Крупный астероид (52768) 1998 OR2 приблизится к Земле 29 апреля 2020 года на минимальное расстояние. Небесное тело является крупнейшим в списке «потенциально опасных» астероидов, составленном NASA.

Минимальное расстояние пересечения орбиты (52768) 1998 OR2 с земной составляет менее пяти сотых астрономической величины — это чуть больше 19-ти средних расстояний между Землей и Луной.

Астероид относится к так называемой группе Амуров, его максимальный диаметр оценивается в 4 тысячи метров. Его обнаружили в 1998 году, среди всех «потенциально опасных» объектов этот астероид является одним из самых крупных и ярких.

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Несмотря на угрожающий статус, реальный риск столкновения астероида с Землей минимален — его орбита достаточно точно рассчитана. Известно, что (52768) 1998 OR2 максимально сблизится с Землей в 2079 году — тогда он пронесется в 1,8 миллиона километров от нашей планеты.