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«Матч ТВ» нашел замену ««Евро-2020»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Marco Verch

Канал «Матч ТВ» будет показывать цикл передач, посвященных футбольному турниру «Евро», эти передачи заменят выпуски с «Евро-2020», отмененные из-за коронавируса, сообщает пресс-служба канала.

С 29 марта «Матч ТВ» начнет показывать цикл специально подготовленных программ «Чудеса Евро». Всего в цикле шесть эпизодов. В них зрители увидят незабываемые истории 1976, 1992, 1996, 2004, 2008 и 2016 годов. Ведущий Михаил Поленов поговорил с участниками и свидетелями памятных событий.

Первый выпуск будет посвящен исландскому чуду 2016 года. На турнире во исландские футболисты сотворили главную сенсацию, пройдя путь от скромного дебютанта до четвертьфиналиста. Поленов постарался выяснить феномен той самой команды, побеждавшей сборную Англии.

Первый выпуск фильма «Чудеса Евро» покажут в субботу, 28 марта в 18.55 (по 14.55 мск).
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cre

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