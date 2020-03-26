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Новые «антикризисные» налоги оставят навсегда

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства накануне в ходе обращения к россиянам предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты, а также налогом в 13% доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объем таких активов у гражданина превышает 1 миллион рублей.

Песков указал, что президент не назвал данные меры временными. На просьбу уточнить, останутся ли эти налоги действовать и по окончании кризиса, представитель Кремля пояснил: «Налоги на деньги, которые выводятся за границу, — да».

«В выступлении президента эти меры не были ограничены какими-то сроками или прекращением каких-то кризисных проявлений. Президент сроки не обозначил», — добавил Песков, говоря о том, идет ли речь также о постоянном налоге на вклады.

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