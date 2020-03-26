Россияне из-за коронавируса отказались платить по кредитам

Россияне ссылаются на пандемию коронавируса и карантинные меры при общении с коллекторами, свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Так, о подобных обращениях уже сообщили Райффайзенбанк и Росбанк. При этом пока на причины, связанные с коронавирусом, приходится менее 1% от всех отказов в погашении долга, передает РБК.

В частности, кто-то из клиентов ссылается на страх выйти на улицу, а кто-то — на самоизоляцию или болезнь. Подавляющую часть объяснений, связанных с коронавирусом, коллекторы воспринимают как отговорки.

Однако эксперты предполагают, что в будущем отказы должников могут стать более обоснованными, а платежная дисциплина должников ухудшится. Это связано с приостановкой деятельности компаний, что может привести к снижению или задержке зарплат.

Ранее президент России Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам без штрафных санкций для россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции, предложение прозвучало в экстренном обращении к нации.