Россия призвала отменить санкции из-за пандемии

Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла направили совместное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерришу с призывом потребовать от других стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с распространением нового коронавируса.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», — говорится в обращении, опубликованном в Twitter постпредства РФ при ООН.

Также отмечается, что санкции затрудняют борьбу с COVID-19, кроме этого, они являются незаконными и грубо нарушают международное право и устав ООН. «Сегодня у нас общий враг», — подчеркивается в документе.

«Призываем вас потребовать полного и немедленного снятия таких незаконных принудительных и необоснованных мер экономического давления, чтобы обеспечить всеобъемлющий и эффективный ответ всех членов международного сообщества на коронавирус», — указывается в обращении.

По последним данным ВОЗ, по всему миру зафиксировано 470 тысяч случаев заражения, более 21 тысячи человек погибли. В России зарегистрировано 658 пациентов с COVID-19. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой инфекции пандемией.