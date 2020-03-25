Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин в экстренном обращении к нации сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию, которое должно было пройти 22 апреля.

Глава государства заявил, что полностью заблокировать проникновение коронавируса в Россию невозможно, но удается сдерживать массовое его распространение. В связи с этим Путин заявил о необходимости переноса даты голосования по поправкам на «более поздний срок».

Указ о проведении всероссийского голосования, на котором должны быть одобрены поправки в Конституцию страны, был подписан 17 марта. В частности, в поправках была прописана норма об обнулении президентских сроков Путина.