Ребенок впервые умер от коронавируса

Пациент младше 18 лет впервые умер от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщила директор Департамента общественного здравоохранения в Лос-Анджелесе Барбара Феррер.

«Это еще одно ужасное напоминание о том, что COVID-19 поражает людей всех возрастов», — цитирует доктора The Hollywood Reporter. Феррер уточнила, что за последние 48 часов в штате было зарегистрировано 256 новых случаев.

По последним данным, в США зафиксировано 55 231 случая инфицирования. 801 человек погиб, 354 вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, порядка 19 тысяч погибли.

Ранее один из итальянских врачей заявил, что мнение об опасности коронавируса только для пожилых людей является мифом. Он рассказал, что в итальянской Ломбардии в отделение интенсивной терапии уже поступило много молодежи с тяжелыми случаями заболевания.