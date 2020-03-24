Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Президент России Владимир Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка, предназначенную для пациентов, инфицированных коронавирусом, сообщается на сайте Кремля. Перед визитом он облачился в специальный защитный костюм.



Видео из клиники опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах видно, как глава государства надевает защитную маску перед посещением пациентов, на нем специальный желтый костюм биологической защиты.

Перед встречей с пациентами президент пообщался с главным врачом медицинского центра Денисом Проценко и поблагодарил его за четкую работу, а также попросил передать его слова поддержки всем врачам клиники.

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Путин посетил больницу в Коммунарке после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, в котором приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Собянин в ходе встречи заявил, что власти в настоящее время не располагают точными данными о реальном уровне распространения коронавируса в российских регионах. По данным оперативного штаба, общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 495.