Владельцы АЗС предупредили о подорожании бензина

Независимый топливный союз предупредил премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможном повышении цен на бензин.

Оптовые поставщики и розничные продавцы собираются переписать ценники из-за снижения спроса на топливо, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Глава НТС Павел Баженов обратился с письмом к правительству с просьбой поддержать отрасль.

Среди мер поддержки предлагается до конца 2020 года приостановить действие специального демпфера, который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских нефтеперерабатывающих заводов.

Также правительству предлагают провести амнистию АЗС, перевозчиков топлива и заводов от административных штрафов, начисленных по результатам ранее проведенных проверок, ввести мораторий на налоговые проверки, сделать отсрочки при уплате страховых взносов.

Корме этого, продавцы и производители топлива рассчитывают на налоговые каникулы по уплате налога на прибыль и налогов упрощенной системы налогообложения. В ином случае отрасль ждут убытки и риск закрытия предприятий российского топливного рынка.