Вице-премьер Белоусов указал виновника обвала цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, это была инициатива арабских партнеров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнеров. Собственно, об этом говорил премьер (премьер-министр РФ Михаил Мишустин). Я могу это подтвердить, поскольку я участвовал в том совещании, где вырабатывались директивы», — цитирует ТАСС Белоусова.

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По его словам, «даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение [ОПЕК+] и выходить из соглашений».

Первый вице-премьер пояснил, что базовой идеей было сохранение соглашения еще на год. «По крайней мере, на квартал, с возможным выходом на год. Но арабские партнеры повели себя по-другому», — резюмировал он.

Россия сотрудничала с ОПЕК+ с 2017 года, согласованно сокращая добычу нефти наравне с другими странами альянса. В марте 2020 года этот союз распался, так как стороны не смогли договориться о продлении договоренностей.