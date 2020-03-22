НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Вице-премьер Белоусов указал виновника обвала цен на нефть

Источник:
Sibnet.ru
343 8
Фото: © пресс-служба президента России

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, это была инициатива арабских партнеров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнеров. Собственно, об этом говорил премьер (премьер-министр РФ Михаил Мишустин). Я могу это подтвердить, поскольку я участвовал в том совещании, где вырабатывались директивы», — цитирует ТАСС Белоусова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой

По его словам, «даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение [ОПЕК+] и выходить из соглашений».

Первый вице-премьер пояснил, что базовой идеей было сохранение соглашения еще на год. «По крайней мере, на квартал, с возможным выходом на год. Но арабские партнеры повели себя по-другому», — резюмировал он.

Россия сотрудничала с ОПЕК+ с 2017 года, согласованно сокращая добычу нефти наравне с другими странами альянса. В марте 2020 года этот союз распался, так как стороны не смогли договориться о продлении договоренностей.

Еще по теме
Глава Росстандарта назвал долю суррогата на автозаправках
Евросоюз напомнил России про «нефтяной долг»
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
Шахта «Алексиевская» в Кузбассе уволит 500 горняков
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Определен средний инкубационный период коронавируса
•
Мишустин предостерег от увольнений людей под предлогом эпидемии
•
Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов
•
Число пораженных коронавирусом в мире превысило 300 тыс. человек
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Роспотребнадзор снял карантин с общежития НГУ
Сибирь 22.03.2020 13:27
Выросло число инфицированных коронавирусом в Красноярске
Сибирь 21.03.2020 19:58
Бездомный в Кузбассе зарезал троих собутыльников
Сибирь 21.03.2020 14:29
Тела погибших нашли в сгоревшем доме под Новосибирском
Сибирь 21.03.2020 13:54
Самое популярное
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
37886
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
9916
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
9570
Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска
8878
Обсуждение (8)
КАРТИНА ДНЯ
•
Определен средний инкубационный период коронавируса
•
Мишустин предостерег от увольнений людей под предлогом эпидемии
•
Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов
•
Число пораженных коронавирусом в мире превысило 300 тыс. человек
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Crucuna

В мире народ гибнет, а они звёздочки друг другу раздают. Наверно в связи с принятием новой конституции...

Иркут 69

Внешние понты для него всегда неизмеримо важнее, чем проблемы сограждан. Наш обнуленный готов гнать самолёты...

Е. Рудаков

Ну а тебе то хоть хозяева спасибо говорят ? Или ты за бесплатно вылизываеш

лачинов

Вон оно что! Так эту чехарду придумали для оживления спроса оказывается.

Saw77

спасают русских переселенцев....а то дачи закупили и защиты нет..