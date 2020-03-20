НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой

Источник:
«Коммерсантъ»
431 18
Фото: © пресс-служба президента РФ

Низкая стоимость нефти катастрофой для российской экономики не является, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он признал, что падение цены — неприятная ценовая конъюнктура для России.

«Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе», — сказал Песков, комментируя слова вице-президента компании ЛУКОЙЛ Леонида Федуна, который назвал катастрофой для страны нефть за 25 долларов.

Песков отметил, что президент и правительство неоднократно заявляли о том, что в течение нескольких лет у России имеется солидный запас прочности, который сможет обеспечить выполнение всех социальных обязательств.

Обрушение цены на нефть до минимальных с 2003 года значений произошло на фоне распада сделки ОПЕК+ и распространения в мире пандемии COVID-19. Эксперты назвали такое сочетание факторов «идеальным штормом» для рынка.

Еще по теме
Шахта «Алексиевская» в Кузбассе уволит 500 горняков
Аналитики допустили падение цен на нефть до пяти долларов
Российская нефть обвалилась до 19 долларов за баррель
Новую цену нефти назвали катастрофой для России
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 253 человек
•
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
•
Центробанк сохранил ключевую ставку на фоне обвала экономики
•
Племянник Путина возглавит партию перед выборами в Госдуму
Подробности
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Наступил день весеннего равноденствия
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
Как это работает
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Выявлены еще два заболевших коронавирусом в Новосибирске
Сибирь 20.03.2020 21:43
Дизайнерские маски создали на фоне дефицита
Сибирь 20.03.2020 18:10
Шахта «Алексиевская» в Кузбассе уволит 500 горняков
Сибирь 20.03.2020 17:42
Сибирская королева тверка исполнила сексуальный танец
Сибирь 20.03.2020 17:33
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
32654
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
29817
Инфекционист назвала лучший антисептик
15726
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
13125
Обсуждение (18)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 253 человек
•
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
•
Центробанк сохранил ключевую ставку на фоне обвала экономики
•
Племянник Путина возглавит партию перед выборами в Госдуму
Как это работает
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
172
Российская нефть обвалилась до 19 долларов за баррель
72
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
50
Путин отказался считать себя царем
50
Путин посчитал россиян «средним классом»
49