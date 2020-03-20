Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой

Низкая стоимость нефти катастрофой для российской экономики не является, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он признал, что падение цены — неприятная ценовая конъюнктура для России.

«Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе», — сказал Песков, комментируя слова вице-президента компании ЛУКОЙЛ Леонида Федуна, который назвал катастрофой для страны нефть за 25 долларов.

Песков отметил, что президент и правительство неоднократно заявляли о том, что в течение нескольких лет у России имеется солидный запас прочности, который сможет обеспечить выполнение всех социальных обязательств.

Обрушение цены на нефть до минимальных с 2003 года значений произошло на фоне распада сделки ОПЕК+ и распространения в мире пандемии COVID-19. Эксперты назвали такое сочетание факторов «идеальным штормом» для рынка.