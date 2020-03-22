Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу создать авиационную группировку «для оперативной доставки помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом», сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Самолеты Военно-космических сил России доставят в Италию восемь бригад российских военных вирусологов и медиков, комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медоборудование.

В субботу Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил оказать необходимую помощь в борьбе со вспышкой коронавируса и изложил ее конкретные параметры.

Запланированы поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе автомобилей «КамАЗ» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны.

Италия подтвердила готовность принять самолеты ВКС РФ. По данным ведомства, поздно вечером 21 марта Шойгу провел телефонные переговоры с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини по вопросу доставки помощи.

«В ходе разговора глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять начиная с 22 марта российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием», — сообщили в Минобороны.

Гуэрини также выразил благодарность России за оперативную помощь в борьбе с пандемией, оказываемую по договоренности Путина с Конте.