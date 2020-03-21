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Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Department of State from United States

Президент России Владимир Путин присвоил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Лавров в субботу празднует 70-летие — он родился 21 марта 1950 года. Карьера молодого дипломата началась в 1972 году в советском посольстве в Шри-Ланке, куда он попал после завершения обучения в Московском государственном институте международных отношений.

Один из самых опытных дипломатов мира занимает пост министра иностранных дел России с 2004 года. Лавров переназначался на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

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