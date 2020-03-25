Законно получить военный билет: зачем нужен юрист

Российские призывники плохо осведомлены о своих правах, гарантированных им законом. Накануне весеннего призыва-2020, стартующего 1 апреля, правозащитница рассказала, как легально добиться отсрочки от армии, доказать свою негодность к службе и в итоге получить военный билет.

Основатель федеральной юридической компании «Впризыве.ру» Алина Петрова говорит, что основания, дающие законное право на отсрочку от срочной службы, можно разделить на четыре категории:

Отсрочка по обучению. Она дается студентам вузов, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры. Ее предоставляют учащимся средних профессиональных учебных заведений: техникумов, колледжей, училищ. На нее также имеют право аспиранты, получающие послевузовское образование.

По семейному положению. Она положена призывникам, имеющим двух и более детей; ребенка и беременную жену на позднем сроке беременности (от 26 недель); ребенка-инвалида младше 3 лет; ребенка, мать которого скончалась или лишена родительских прав. Право на эту отсрочку имеют также молодые люди, ухаживающие за родственниками и близкими людьми.

По работе. Под ее действие, как правило, попадают призывники, которые сразу после профильного вуза устроились на службу в МВД, МЧС, таможню или в пожарную службу.

По здоровью. Ее получают те, чье состояние здоровья временно не позволяет проходить службу в армии. Для этого призывная комиссия устанавливает призывнику категорию годности.

Степени здоровья

Медицинская комиссия при освидетельствовании юношей руководствуется приложением к «Положению о военно-врачебной экспертизе». Этот документ также называют «Расписанием болезней». «Он содержит список болезней, в соответствии с которым врачи определяют степень годности призывника к службе в армии», — уточняет Петрова.

Существует пять основных категорий годности:

«А» – годен к военной службе;

«Б» – годен к службе с незначительными ограничениями;

«В» – ограниченно годен к военной службе;

«Г» – временно не годен;

«Д» – не годен к несению военной службы.

Как собрать документы

Для того чтобы доказать комиссии наличие того или иного заболевания, нужно собрать документы и привести их в соответствии с «Расписанием болезней». «Процесс этот не легкий и не быстрый и требует знаний, как в медицине, так и юриспруденции», — отмечает правозащитница.

«Прежде всего, нужно запросить свою амбулаторную карту в поликлинике, изучить ее и определить перспективные направления для поиска непризывного заболевания. В нашей компании этот процесс называется скринингом и длится от двух до четырех недель», — говорит Петрова.

Первый совет призывникам: начинайте действовать заранее, лучше за шесть-девять месяцев до начала призыва. Дело в том, что одного диагноза недостаточно. Если это нетяжелое заболевание, то удастся добиться лишь освидетельствования по категории «Б» — годности к службе с незначительными ограничениями.

Призывнику необходимо доказать нарушение функций организма, вызванное заболеванием. Зафиксировать обращения в медицинские учреждения. Пройти дополнительное обследование.

«Занижение» диагноза

Встречаются ситуации, когда юношам «занижают» диагноз. Если есть сомнения в объективности врачей, нужно обратиться к другим специалистам. Если результаты будут отличаться, это повод написать жалобу в соответствующие инстанции.

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Далее проблемы могут возникнуть в военкомате. Бывают случаи, когда врачи на медкомиссии попросту игнорируют медицинские документы. По закону, в случае сомнений в диагнозе они обязаны направить на дополнительное обследование.

«Если медицинская комиссия в военкомате отказывается признать призывника негодным к службе, то нужно писать жалобу в областной военкомат и требовать направить на контрольное медицинское освидетельствование (КМО). Там предоставить все документы, подтверждающие наличие болезней и дающие право на получение категории годности, освобождающей от службы в армии», — советует правозащитница.

Помощь от «Впризыве.ру»

Пройти через все эти этапы быстро и без нервотрепки помогут профессиональные юристы. «Мы представляем интересы призывников на всех этапах: в медицинских учреждениях, военных комиссариатах и суде», — рассказала основательница компании «Впризыве».

Сначала специалисты компании проводят полный анализ медицинских документов и состояния здоровья юноши. Клиент проходит углубленное обследование для определения наиболее перспективных непризывных диагнозов.

Далее подготавливается пакет документов для военкомата. Самого призывника готовят к прохождению медкомиссии и возможному дополнительному обследованию. «В большинстве случаев на данном этапе нашим клиентам присваивают непризывную категорию годности и выносят решение о зачислении в запас с последующей выдачей военного билета», — рассказывает Петрова.

Бывают ситуации, когда комиссия предоставляет отсрочку по здоровью на один призыв. Но это тоже положительный результат. В ходе следующей призывной кампании юноша имеет все шансы подтвердить диагноз и получить военный билет.

«Если же мы не согласны с решением призывной комиссии, то далее добиваемся присвоения законной категории годности через обращение в вышестоящую инстанцию или судебном порядке», — пояснила правозащитница.

Компания гарантирует юридическую безопасность призывника на все время сотрудничества и полный возврата средств, в случае, если по ее вине его призовут в армию. «Но таких случаев еще не было, и думаю, не будет», — подчеркнула Петрова.

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