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Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россиянам, возраст которых делится на три, пора проверить здоровье в поликлиниках в рамках бесплатной диспансеризации. Что такое диспансеризация, какие обследования, анализы и врачей можно пройти в 2020 году?

Всероссийская диспансеризация действует с 2013 года. Это обследование для раннего выявления проблем со здоровьем. С каждым годом возможностью бесплатной комплексной диагностики пользуются все больше людей. Так, в Новосибирской области в 2018 году ее прошли 444,7 тысячи человек, а в прошлом — 581,6 тысячи.

«Первый результат, который отмечается по итогам 2019 года — мы стали активнее выявлять пациентов на ранних стадиях онкологических заболеваний, на первой и второй стадии. Это означает, что диагноз поставлен вовремя, вовремя началось лечение, и у человека, благодаря этому, есть все шансы на долгую жизнь», — сказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Всего в 2019 году у новосибирцев во время осмотров впервые выявлено 26,8 тысячи заболеваний, что больше чем в 2018 году. Лидируют болезни системы кровообращения, эндокринной и мочеполовой. Во время профилактического обследования были выявлены 297 случаев раковых опухолей, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом.

Кому пора на диспансеризацию

Все совершеннолетние до 40 лет проходят такое обследование раз в три года, а те, кто старше — ежегодно. Диспансеризация 2020 года охватывает возраст, кратный трем, например, 27, 30, 33, 36 лет, или года рождения: 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002.

Если по году рождения не полагается бесплатная диспансеризация, можно также бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр в поликлинике. Он нужен, чтобы контролировать здоровье в промежутках между диспансеризациями и отличается от нее лишь тем, что в комплексе обследований нет ЭКГ и общего анализа мочи, остальные анализы и осмотры — такие же.

Трудоустроенный человек проходит медосмотры на работе, но они никак не связаны с диспансеризацией и профосмотром — объем исследований, количество врачей, частота прохождения сильно отличается в зависимости от специфики труда.

Каждый из вариантов проверки здоровья решает свои задачи. Медики уверены, что в совокупности они должны дать человеку возможность контролировать состояние организма и возможность обнаруживать самые первые признаки приближающейся болезни.

Что проверят в поликлинике

Этапов диспансеризации всего два. На первом проводятся скрининговые исследования, в том числе на выявление онкологических заболеваний: анкетирование, измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела.

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Входит в диспансеризацию также исследование крови на уровень холестерина и глюкозы, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, флюорография легких, взятие мазка с шейки матки в рамках проведения скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний, осмотр гинекологом.

Людям за 40 лет проводятся дополнительные исследования: общий анализ крови, маммография молочных желез для женщин, анализ кала на скрытую кровь и мужчинам на ПСА (анализ для выявления рака простаты), гастроскопия.

Второй этап диспансеризации для тех, у кого заподозрили заболевания. В этом случае назначаются дополнительные обследования для уточнения диагноза. После этого врач назначает лечение.

Как пройти диспансеризацию

Диспансеризация или профилактический медицинский осмотр проводятся в поликлинике по месту прикрепления с 8.00 до 20.00, в том числе в субботу. Чтобы пройти обследование, нужно обратиться в регистратуру поликлиники, к участковому терапевту или в отделение (кабинет) медицинской профилактики.

Сдать все анализы и посетить узких специалистов на первом этапе, как уверяют в Минздраве, за 1-2 часа. На повторный прием терапевта можно будет прийти по записи.

Все трудящиеся, по закону, в день диспансеризации могут получить освобождение от работы, а работников предпенсионного возраста должны отпускать на два дня.

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saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

great_america

Заклевали россиян полностью. Не удивительно что население России сокращается.Похоже это все таки плановое...

brr7

Непотопляемая голикова))) сейчас ей поручат новую задачу, что бы и там она всё завалила))))

Uynachalnica

А взыскивать долги с тех кто зарплату не платит не судьба? Проще с безответных?