Санкции призвали снять с России из-за коронавируса

Депутаты немецкого бундестага призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.

Член международного комитета Вальдемар Гердт заявил, что стоит пересмотреть отношения с Москвой, так как в сложные времена страны должны помогать друг другу. Кроме того, кризис больно ударит по экономике ЕС, пишут «Известия».

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — подчеркнул политик, который пообещал поднять вопрос на следующем заседании парламента.

Официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной также поддержал инициативу снять санкции с России. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее уже заявляла, что одностороннее снятие санкций с Москвы невозможно.