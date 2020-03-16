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Пожар унес жизни семи человек в Приангарье. ВИДЕО.

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар унес жизни четверых детей и трех взрослых в поселке Усть-Уда Иркутской области. За детей до последнего боролись медики, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, в понедельник утром в частном доме по улице Орджоникидзе начался пожар. На месте погибли трое взрослых — две женщины и мужчина. 

Четверых детей в возрасте одного года, двух, шести и восьми лет срочно увезли в больницу с отравлением угарным газом. Врачи несколько часов боролись за их жизнь, но безуспешно. Через несколько часов малыши скончались.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.  Установлено, что семья неблагополучная, состояла на учете. 

В воскресенье в городе Тайшете при пожаре погибло четверо детей в возрасте 11 месяцев, трех, четырех и шести лет. Малыши находились дома одни, мать в это время кормила скот во дворе, отца не было дома.

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