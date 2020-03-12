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Рассчитано, как быстро можно накопить на авто в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российской семье в среднем потребуется 11 месяцев, чтобы накопить на подержанный автомобиль, говорится в исследовании «Авито Авто».

Эксперты сопоставили среднюю стоимость автомобиля на вторичном рынке (429 тысяч рублей) со средней зарплатой в России (38,6 тысячи рублей). При условии, если зарплата одного из членов семьи будет полностью откладываться, то паре потребуется 11 месяцев, чтобы накопить на машину.

Аналитики представили данные по 23 крупным городам страны. Быстрее всего накопят на машину семьи из Омска — за 10 месяцев и из Санкт-Петербурга — за 11 месяцев.

Жителям Нижнего Новгорода, Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Ижевска, Волгограда, Барнаула и Ульяновска придется копить 12 месяцев.

В Перми, Саратове, Казани, Новосибирске, Тольятти и Уфе придется откладывать на автомобиль 13 месяцев, а в Самаре, Краснодаре и Ростове-на-Дону — 14 месяцев. Дольше всего копить будут жители Иркутска — срок составляет 15 месяцев.

Самые доступные машины продаются в Омске (350,8 тысячи рублей) и Ульяновске (369,3 тысячи рублей). Самый высокий ценник отмечен в Москве, где авто на вторичном рынке в среднем обойдется в 702,4 тысячи рублей.

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