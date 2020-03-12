Власти отказались от увеличения штрафов за нарушения ПДД

Минюст полностью отказался от повышения штрафов за нарушения ПДД в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в Facebook.

В новую версию кодекса будет перенесена существующая сетка, приводит Шкуматов слова замминистра юстиции Дениса Новака на встрече с членами рабочей группы ОНФ.

В новом КоАП предусматривались масштабные ужесточения для водителей, например штраф в 3 тысячи рублей за превышение скорости на 20-40 километров в час (сейчас 500 рублей).

Проект вызвал критику общественности, против высказался премьер-министр Михаил Мишустин.